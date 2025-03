Incidente sull’A1, pullman di studenti centra la segnaletica di deviazione: studente elitrasportato

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione nord. Un pullman, partito da Caserta e diretto a Roma con a bordo un gruppo di studenti universitari, ha impattato violentemente contro la segnaletica di deviazione presente lungo la carreggiata.

A seguito dello scontro, diversi studenti sono rimasti feriti. Alcuni sono stati trasportati negli ospedali di Frosinone e Cassino, mentre uno di loro, in condizioni più gravi, è stato trasferito in codice rosso a Roma a bordo di un elicottero del 118, atterrato direttamente sulla carreggiata per garantire un intervento tempestivo.

Gli automobilisti in transito sono stati i primi a prestare soccorso ai ragazzi e ai docenti a bordo del mezzo. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cassino e Frosinone, insieme a diverse ambulanze dell’Ares 118 partite dalle postazioni di Ceprano, Pontecorvo, Frosinone e Cassino.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli agenti della Polizia Stradale della sottosezione A1 di Cassino, che stanno cercando di ricostruire le cause dell’impatto.

L’incidente ha causato rallentamenti lungo il tratto autostradale interessato, con disagi alla circolazione. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, soprattutto in presenza di deviazioni o segnaletica temporanea.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini.

