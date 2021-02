Una persona è morta investita da un mezzo pesante su una piazzola di sosta sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Villa Literno e Acerra Afragola in direzione di Napoli, poco prima delle 7.00. Sul luogo dell’incidente, riferisce Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

foto e fonte leggo.it