Incidente sull’A1 a Ferentino: coinvolte due auto e un furgone

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 07:45 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km 617,600 nel territorio del comune di Ferentino che ha coinvolto due autovetture e un furgone.

I conducenti delle autovetture sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) con modulo fuoristrada CA .

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo.

È stato necessario chiudere 2 corsie dell’autostrada.

L’intervento è ancora in corso.

Sul posto anche Polizia Stradale di Frosinone e il 118.