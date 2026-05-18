I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 07:45 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km 617,600 nel territorio del comune di Ferentino che ha coinvolto due autovetture e un furgone.
I conducenti delle autovetture sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118.
La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio) con modulo fuoristrada CA .
I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo.
È stato necessario chiudere 2 corsie dell’autostrada.
L’intervento è ancora in corso.
Sul posto anche Polizia Stradale di Frosinone e il 118.
Incidente sull’A1 a Ferentino: coinvolte due auto e un furgone
I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 07:45 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km 617,600 nel territorio del comune di Ferentino che ha coinvolto due autovetture e un furgone.