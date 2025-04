Incidente sulla via Anticolana: grave scontro auto-moto, giovane elitrasportato

Si è verificato poco fa un grave incidente stradale sulla via Anticolana, all’altezza dell’intersezione con la strada per Paliano. Un giovane motociclista, in discesa da Fiuggi verso Anagni, si è scontrato con un’autovettura in circostanze ancora da chiarire.

L’impatto è stato violento: il ragazzo è stato sbalzato dalla moto ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che, valutate le condizioni del giovane e i traumi riportati, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata di Roma. Le sue condizioni sono gravi e destano forte preoccupazione.

Anche il conducente dell’auto coinvolta è rimasto ferito: è stato trasferito all’ospedale di Colleferro per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Anagni, affiancati dai colleghi di Paliano, per eseguire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

