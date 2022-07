Grave incidente stradale sulla superstrada Sora – Ferentino sul tratto tra Alatri e Ferentino direzione Sora, dove tre veicoli sono andati in collisione ed un’autovettura si e’ ribaltata . Sul posto i sanitari del 118, Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Dalle prime informazioni fortunatamente sembra che non ci siano feriti in gravi condizioni.

redazione – foto archivio