Incidente sulla superstrada Sora–Ferentino: tre veicoli coinvolti.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla superstrada Sora–Ferentino, all’altezza di Santa Cecilia, nel territorio di Alatri, in direzione Sora. Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 17 e avrebbe coinvolto tre veicoli.
Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza per prestare soccorso ai feriti e i carabinieri, impegnati nei rilievi di rito e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.
