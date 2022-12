Incidente sulla superstrada Sora – Cassino: auto investe cinghiale

E’ successo poco fa sulla superstrada Sora – Cassino nei pressi dell’uscita per Posta Fibreno, un auto alla guida una donna ha centrato in pieno un cinghiale che in quel momento stava attraversando la corsia. L’impatto e’ stato violentissimo la signora e’ rimasta ferita l’auto seriamente danneggiata e il cinghiale morto. Si ripresenta il problema dei cinghiali che sbucano nella notte e causano terribili incidenti e delle volte, non e’ il caso di questo, anche mortali. Sul posto i sanitari del 118.

