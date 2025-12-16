Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la Superstrada Ferentino–Frosinone–Sora. Il sinistro è avvenuto nel territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano, in prossimità dell’autovelox, sulla carreggiata in direzione Isola del Liri–Castelliri.
Foto Penna e Spada
Incidente sulla Superstrada Ferentino–Sora nel territorio di Monte San Giovanni Campano
