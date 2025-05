Incidente sulla SR630: grave un motociclista trasportato in codice rosso

San Giorgio a Liri – Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada regionale 630, nel tratto che attraversa il comune di San Giorgio a Liri. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Renault e uno scooter. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. FOTO ARCHIVIO

