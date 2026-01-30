Incidente sulla SR 155: ferita una donna

Questa mattina, intorno alle ore 07:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla strada regionale 155, in località Collelavena, nei pressi del confine con il Comune di Vico.

Nel sinistro è rimasta ferita una donna di circa cinquant’anni, residente ad Alatri. La donna è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alatri per le cure del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi e non è in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Alatri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, attualmente al vaglio degli inquirenti. A supporto delle operazioni di viabilità sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Filettino.

Per il ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza dell’area è intervenuta tempestivamente la squadra di manutenzione dell’ASTRAL. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Foto g.c. da Penna e Spada

