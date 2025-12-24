Incidente sulla Sora–Frosinone, imprenditore denuncia su Facebook: “Quattro ore di attesa per i rilievi, è uno schifo”

Una lunga attesa dopo un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Sora–Frosinone ha scatenato la protesta pubblica di un imprenditore del territorio, che nella serata di ieri ha affidato al proprio profilo Facebook un duro sfogo nei confronti dei tempi di intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dall’uomo, sarebbero trascorse oltre quattro ore prima dell’arrivo della pattuglia incaricata di effettuare i rilievi. Alle 22:21, orario indicato nel suo post, nessuno sarebbe ancora giunto sul posto.

Nel messaggio, l’imprenditore scrive:

“Incidente stradale sulla superstrada Sora–Frosinone. Quattro ore per attendere le forze dell’ordine per i rilievi. Ore 22:21, ancora non arriva nessuno. È uno schifo”.

Lo sfogo ha rapidamente attirato l’attenzione di numerosi cittadini, sulle difficoltà dovute alla carenza di personale e mezzi nei presidi di sicurezza del territorio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente non avrebbe provocato feriti gravi, ma la circolazione sarebbe rimasta rallentata per diverse ore.

