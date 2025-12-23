Incidente sulla Sora–Ferentino: due auto coinvolte, traffico rallentato a Castelmassimo

Un incidente stradale si è verificato lungo la superstrada Sora–Frosinone–Ferentino, all’altezza di Castelmassimo, in direzione Sora. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno due i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale, reso particolarmente insidioso dall’asfalto bagnato a causa della pioggia. Presenti anche i sanitari del 118 per prestare assistenza agli occupanti delle auto coinvolte.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito e i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento l’incidente non sembrerebbe di grave entità, ma non è stato ancora chiarito se vi siano feriti né quali siano eventualmente le loro condizioni.

La circolazione ha subito rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito. Si raccomanda prudenza alla guida, soprattutto in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse.

Foto Penna e Spada

Correlati