Incidente sulla Sora-Ferentino: auto si ribalta dopo lo scontro con una moto, tre feriti

Attimi di paura lungo la Superstrada Sora-Ferentino, nel tratto che attraversa Veroli, all’altezza dello svincolo per Castelmassimo. Un violento scontro tra un’auto e una moto ha provocato il ribaltamento della vettura e il ferimento di tre persone.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, che ha riportato lesioni più serie. Feriti, in modo più lieve, anche i due motociclisti coinvolti nell’impatto. Sul posto sono accorsi rapidamente i sanitari del 118 con più ambulanze, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

A causa dell’incidente, la Superstrada è stata chiusa temporaneamente e il traffico deviato sulla viabilità secondaria a Veroli, causando forti rallentamenti, lunghe code e disagi per gli automobilisti.

