Incidente sulla Sora-Avezzano: diverse auto coinvolte

Un incidente stradale è avvenuto in serata sulla superstrada Sora-Avezzano nei pressi dello svincolo per Canistro, dove sono rimaste coinvolte quattro auto. In quei momenti c’era un forte temporale che si abbateva sulla zona e potrebbe essere la causa dell’incidente rendendo l’asfalto scivoloso,cmq la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Credit AZ Informa

