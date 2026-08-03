Incidente sulla Rieti-Terni, Rocca: “Dolore profondo per le vittime. Vicinanza ai feriti e a tutti i passeggeri”

“Seguo con profondo dolore e grande apprensione le conseguenze del gravissimo incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, lungo la superstrada Rieti-Terni, che ha coinvolto un autobus, alcune automobili e un camper.

Il mio pensiero va innanzitutto alle vittime e alle loro famiglie, colpite da una tragedia terribile. Sono vicino alle persone rimaste ferite, ai loro cari e a tutti i passeggeri dell’autobus coinvolto, che stanno vivendo ore di paura e smarrimento.

Ringrazio gli operatori dell’ARES 118, impegnati in un’imponente operazione di soccorso, e le donne e gli uomini della Protezione Civile regionale, che hanno supportato l’ARES 118, i Vigili del Fuoco e la Prefettura di Rieti nelle attività di assistenza ai feriti e agli operatori impegnati sul luogo dell’incidente. La mia gratitudine va anche alle Forze dell’ordine, ai volontari e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta.

In un momento di dolore così profondo, l’intera comunità regionale si stringe alle vittime, ai feriti, ai passeggeri coinvolti e alle loro famiglie, condividendone l’angoscia e la sofferenza”.

Così, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.