Incidente sulla Regionale 82 Valle del Liri: auto si ribalta dopo uno scontro, traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa lungo la strada regionale 82 Valle del Liri, nei pressi del cimitero di Fontana Liri, causando rallentamenti alla circolazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’autovettura proveniente da via Farnito si sarebbe immessa sull’ex statale proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. L’impatto tra le due auto è stato violento: una delle vetture coinvolte si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Arpino, i vigili del fuoco e la Polizia Locale, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni degli occupanti dei veicoli coinvolti non sarebbero gravi.

Sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.