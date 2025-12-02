Incidente sulla provinciale tra Castro dei Volsci e Pofi: ferite una donna e una bimba di tre anni

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle 20, lungo la provinciale che collega Castro dei Volsci e Pofi alla Casilina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, una Toyota e una Fiat, che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.

A bordo della Toyota viaggiava un uomo, mentre sull’altra auto si trovavano una donna di circa 40 anni e una bambina di tre anni. Ad avere la peggio sono state proprio la donna e la piccola, entrambe rimaste ferite nell’impatto.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento delle due ferite all’ospedale di Frosinone. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

