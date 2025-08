Incidente sulla Monti Lepini, tre feriti: gravissimo un 37enne di Ferentino elitrasportato a Roma

Due gli elicotteri sanitari intervenuti. Traffico paralizzato in direzione Latina.

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto, lungo la strada regionale Monti Lepini, nel tratto compreso tra Prossedi e il confine con la provincia di Frosinone. Tre le auto coinvolte in un violento scontro avvenuto intorno alle 17:30, che ha causato il ferimento di tre persone, tra cui un giovane di 37 anni di Ferentino, trasportato in condizioni critiche in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle vetture si sarebbe ribaltata a seguito dell’impatto, segno della violenza dello scontro. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi.

Oltre al 37enne, un secondo ferito è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, mentre il terzo ha riportato lesioni più lievi, ma ha comunque necessitato di cure ospedaliere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in forze i mezzi del 118, con quattro ambulanze, due eliambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate anche nella gestione del traffico. La circolazione è rimasta fortemente rallentata, in particolare in direzione Latina, con lunghe code e disagi prolungati.

Le condizioni del ferentinate sono al momento definite critiche, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

