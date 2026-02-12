Incidente sulla Frosinone – Sora, perde il controllo dell’ auto e finisce fuori strada

Incidente sulla superstrada Ferentino–Sora, in direzione del capoluogo volsca. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelliri e Sora, nei pressi di un ex distributore di carburante ormai in disuso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente di un’Alfa Romeo Giulia avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla sede stradale. L’auto ha attraversato una porzione di terreno erboso adiacente alla carreggiata prima di arrestare la propria corsa contro la recinzione della struttura dismessa.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto al guidatore, un uomo anziano residente a Sora. Successivamente il ferito è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone per ulteriori accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di un possibile malore accusato durante la guida.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso.

Correlati