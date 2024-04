Incidente sulla Casilina, tre veicoli coinvolti: due ambulanze sul posto

Questa mattina si è verificato un incidente stradale in via Casilina al km 63.800 in località Osteria della Fontana ad Anagni, a rimanere coinvolti tre veicoli. Sul posto due lambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Sembra che le persone ferite fortunatamente non sono in gravi condizioni.

Foto archivio

Correlati