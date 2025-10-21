Incidente sulla Casilina: tre auto coinvolte, un ferito

Paura nel pomeriggio lungo la trafficata arteria Casilina a Torrice: soccorso un 62enne di Frosinone, illese due giovani conducenti.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la via Casilina, nel territorio di Torrice. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli: una Renault condotta da un uomo di 62 anni residente a Frosinone, una Mini Car guidata da una 18enne di Sora e una Jeep Renegade con al volante una 30enne di Ripi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto – avvenuto per cause ancora in corso di accertamento – ha provocato danni materiali ma, fortunatamente, nessuna grave conseguenza per gli occupanti. Le due giovani conducenti sono rimaste illese, mentre il 62enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso di Frosinone per gli accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione e la prognosi è considerata lieve.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ripi, che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione per consentire la rimozione dei veicoli e il ripristino della viabilità lungo la trafficata arteria.