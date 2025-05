Incidente sulla A1 tra Ferentino e Anagni: quattro veicoli coinvolti, traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 606.4, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma.

Nel tamponamento a catena sono rimasti coinvolti quattro veicoli. A causa della dinamica dell’impatto, si è reso necessario l’intervento di due eliambulanze .

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale di Autostrade per l’Italia, i soccorsi sanitari e i mezzi di assistenza meccanica. L’autostrada è rimasta completamente bloccata in entrambe le direzioni, con gravi disagi per il traffico.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente .

Foto archivio