Incidente sul lavoro: tre operai colpiti da una scarica elettrica

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona di Marina di Minturno, nei pressi della località Pantano Arenile. Tre operai sono rimasti feriti a causa di una scarica elettrica dell’alta tensione mentre eseguivano lavori di potatura.

Secondo le prime ricostruzioni, i lavoratori si trovavano su un cestello elevatore quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione. L’impatto ha provocato una scarica che ha investito i tre operai.

Immediati i soccorsi: due di loro, in condizioni gravi, sono stati trasportati in eliambulanza negli ospedali di Roma, mentre il terzo, con ferite meno serie, è stato trasferito all’ospedale di Formia. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso.

Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

