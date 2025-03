Incidente sul lavoro per un agente della Polizia locale di Alatri, solidarietà della Cisl Fp

Il Segretario Cuozzo: «Necessaria una riforma con maggiori tutele».

Incidente sul lavoro, questa mattina, ad Alatri. Rimasto ferito un agente della Polizia locale che ha riportato ferite con una prognosi di 30 giorni. La Cisl Fp Frosinone esprime solidarietà e ribadisce la necessità di una riforma della Polizia locale ormai non più rinviabile.

«Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza e solidarietà all’agente della Polizia Locale di Alatri, rimasto ferito questa mattina durante il servizio di viabilità nei pressi dei plessi scolastici – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederlo presto in servizio al fianco dei suoi colleghi. Questo episodio rappresenta l’ennesima conferma dei rischi che quotidianamente affrontano le lavoratrici e i lavoratori della Polizia Locale, un corpo fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità, ma ancora oggi privo delle necessarie tutele e di un adeguato riconoscimento giuridico. È inaccettabile che questi operatori, impegnati nel garantire sicurezza, viabilità e legalità, siano considerati lavoratori di “serie B” rispetto agli altri corpi di polizia. Per questo, ribadiamo con forza la necessità di una riforma della Polizia Locale che non può più essere rinviata. Servono maggiori tutele, strumenti adeguati e un inquadramento normativo che riconosca il valore e la delicatezza del loro operato. Come Cisl Fp Frosinone continueremo a batterci affinché le istituzioni intervengano con determinazione per colmare questo vuoto normativo».

COMUNICATO STAMPA