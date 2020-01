Incidente sul lavoro: giovane ciociaro muore ad Atessa in provincia di Chieti

Lavorava per conto della Comau, società del Gruppo Fca, Cristian Terilli 26 anni, di Pignataro Interamna, stava facendo degli interventi di manutenzion,e quando nella tarda mattinata è deceduto rimanendo schiacciato da un elevatore.Il giovane dipendente della ditta Sinergia, è morto nello stabilimento della Sevel di Atessa. Cristian Terilli lascia moglie e due figli piccoli.Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per accertare la dinamica dell’incidente.Una ulteriore morte bianca che si aggiunge alle innumerevoli che ogni anno lasciano famiglie nella totale disperazione.

