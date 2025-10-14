Incidente sul lavoro a Ceprano, operaio cade dall’escavatore: in ospedale in codice rosso

L’uomo, 58 anni, residente a Castrocielo, lavora per una ditta di calcestruzzi. Sul posto carabinieri, 118 e Spresal

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Ceprano, dove un operaio di 58 anni, residente a Castrocielo e dipendente di una ditta di calcestruzzi, è rimasto ferito in un incidente sul luogo di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, intorno alle 13, sarebbe scivolato mentre scendeva da un escavatore, battendo violentemente il torace al suolo. L’impatto gli ha causato ferite tali da rendere necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico, competenti per territorio, insieme al personale dello Spresal di Frosinone (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), per effettuare i rilievi e avviare le verifiche sull’accaduto.

I sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto d’urgenza all’ospedale di Frosinone in codice rosso. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità stanno ora procedendo con gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

