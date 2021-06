Incidente stradale tra due auto, assessore comunale positivo alla cannabis

In un incidente stradale rimangono coinvolte due auto di cui alla guida di una delle due c’era un assessore comunale che accompagnato in ospedale per accertamenti, è risultato positivo all’assunzione di sostenze stupefacenti di tipo cannabis. Succede a Pescina, in provincia dell’Aquila, ieri mattina a seguito di un incidente stradale tra due auto, entrambi i conducenti e quindi anche l’assessore comunale abruzzese, vengono accompagnati in ospedale per acccertamenti, entrambi sottoposti a esami alcolemici e tossicologici, l’amministratore comunale di Pescina, è risultato positivo alla cannabis e come prevede la legge, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e dovrà rispondere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Foto archivio

