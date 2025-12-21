Incidente stradale sulla strada Sant’ Angelo e Sant’ Apollinare (FOTO)

È successo poco fa un incidente stradale sulla strada che collega Sant’Angelo a Sant’Apollinare. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata lungo la carreggiata.Il conducente è rimasto lievemente ferito e dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico.Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

FOTO GENTILMENTE CONCESSA DA TANFUK SERVIZI E SEGRETI

