Incidente stradale sulla Sora-Cassino, i ringraziamenti ai medici dei coniugi rimasti gravemente feriti

Sabato 20 maggio ad Atina Luciano e sua moglie erano rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale sulla superstrada Sora-Cassino, i due coniugi di Broccostella erano in condizioni disperate, Luciano era quello messo peggio e per questo fu portato a Roma. Luciano Urbano e la sua famiglia ci hanno chiesto di pubblicare questa lettera di ringraziamento per il medico (insieme a lui nella foto) che lo ha operato e che gli ha dato anche la speranza un giorno, dopo attenta riabilitazione, di tornare a camminare.

Lettera di Ringraziamenti

“Le mie gambe erano ridotte in frantumi in seguito ad un grave incidente stradale, ma presto tornerò a camminare grazie al lavoro svolto con professionalità dal professor Filippo Laurenti e la sua equipe del Policlinico Umberto Primo di Roma.” Sono le parole emozionate di Luciano Urbano che ci tiene a ringraziare il professor Laurenti per tutto il lavoro svolto in due mesi di degenza nella rinomata struttura romana.

Luciano era rimasto coinvolto insieme a sua moglie, Antonella Polsinelli, in un gravissimo incidente stradale sulla superstrada Sora-Cassino in territorio di Atina lo scorso 20 maggio. Subito sia lui che sua moglie sono stati trasferiti nell’ospedale di Cassino, ma vista la gravità delle condizioni di Luciano, specie per come erano ridotte le gambe, i medici hanno deciso di trasferirlo all’Umberto Primo di Roma.

Luciano arrivò al policlinico in tarda serata, ad attenderlo c’era l’intera equipe guidata dal professor Laurenti: immediatamente è stato portato in sala operatoria per un intervento durato tutta la notte. Nei giorni successivi Luciano è stato operato altre tre volte: la prima operazione è andata avanti per dieci ore, la seconda sette ore e poi l’ultima al braccio durata due ore, ad operare sempre il professor Filippo Laurenti.

Che il lavoro svolto sia stato difficile e molto minuzioso era facile da capire: bastava guardare le gambe di Luciano, con ferro che immobilizzava la gamba e apparecchiature complicate che solo la mano di un esperto avrebbe saputo gestire.

“Dalle lastre si vedevano le ossa delle mie gambe ridotte in mille pezzettini a seguito dello schiacciamento dell’incidente – racconta ancora Luciano – non pensavo di poter tornare a camminare, ora invece so che c’è la farò. Per questo non smetterò mai di ringraziare di cuore il Professor Laurenti per la sua professionalità, la sua presenza costante e per tutto il supporto, anche dal punto di vista umano, che mi ha dato in questi lunghi mesi”.

“Trovare le persone giuste in questi momenti difficili è come trovare sulla propria strada un angelo” questo il commento della moglie di Luciano Antonella Polsinelli e dei figli Michela, Simone e Francesca.

Ora Luciano dovrà fare riabilitazione prima di poter tornare di nuovo a muovere qualche passo. La speranza adesso diventerà realtà.