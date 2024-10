Incidente stradale, schianto tra tre auto: morto un 44enne, tra i feriti mamma, papà e due bambini di 3 e 7 anni

Tragico incidente poco dopo le 13 di oggi, domenica 27 ottobre, lungo la ex statale 591 Cremasca tra Morengo e Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Il bilancio è di un morto e diversi feriti: nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto, con sei persone a bordo. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica e una infermierizzata, oltre all’elisoccorso da Brescia, i vigili del fuoco di Treviglio, i carabinieri di Bergamo e la polizia stradale.Il conducente di un Fiat Fiorino è finito contro una Skoda Octavia con a bordo una famiglia composta da mamma, papà e due bimbi che viaggiavano nella direzione opposta. L’uomo sul Fiorino è finito, per l’impatto, contro l’ingresso della vicina Cascina Fornace ed è morto all’istante. È un 44enne di origine albanese e che abitava nel Cremasco.Una terza auto, una Ford Fiesta, guidata da una donna di 29 anni, rimasta illesa, è finita invece fuori strada per evitare l’impatto con i due mezzi incidentati. L’elisoccorso ha trasportato all’ospedale Civile pediatrico di Brescia i due bimbi – un maschietto di 7 anni e una bimba di 3 anni – che non sarebbero comunque in gravi condizioni, il papà di 40 anni e la mamma di 36 sono stati invece portati agli Spedali Civili sempre di Brescia. (leggo.it) – foto archivio

