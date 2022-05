Incidente stradale nella notte, muore a soli 20 anni il portiere della squadra di calcio del Trasacco

E morto questa notte in un incidente stradale sulla strada che porta al paese di Ortucchio Lino Raglione di vent’anni. Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine il ragazzo è uscito fuori strada ed è morto sul colpo. Lino Raglione era il portiere della squadra del Trasacco e lavorava in una cartiera. Le due comunità

quella di Ortucchio e di Trasacco si sono svegliate con questa tristissima notizia ed ancora increduli per quanto accaduto. Lino amava lo sport ed era ben voluto da tutti.

Foto Terre Marsicane

