Incidente stradale nella notte, coinvolti due giovani

Ennesimo incidente stradale avvenuto questa notte che vede coinvolti due giovani di Boville Ernica. Il sinistro e’ avvenuto sul territorio di Monte San Giovanni Campano. Il conducente dell’auto ha perso il controllo del mezzo ed e’ uscito fuori strada l’impatto e’ stato violento. Sul posto i soccorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. I due giovani sono stati trasferiti all’ospedale Santissima Trinità di Sora per le cure del caso. Per fortuna le ferite riportate dai due ragazzi non sono di gravi entità. (foto archivio)

