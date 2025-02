Incidente stradale, morto un ragazzo: Francesco aveva 19 anni, il frontale nella notte

Incidente e dramma nella notte tra lunedì e martedì 4 febbraio in Sicilia. Un ragazzo di 19 anni, Francesco Costa, è morto in uno schianto alla guida della sua auto, una Ford Fiesta, che si è scontrata con un’altra vettura all’altezza di Villabate, sulla statale Palermo-Agrigento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i due automobilisti dalle auto ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, scrive PalermoToday, Costa si è scontrato con la sua Ford Fiesta contro una Fiat Panda, un impatto violentissimo: l’altro automobilista, di cui non si conoscono le generalità, è stato accompagnato al pronto soccorso. La salma del 19enne è stata portata nella camera mortuaria del Policlinico in attesa di disposizioni da parte della Procura. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Fonte leggo.it – foto archivio

