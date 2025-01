Incidente stradale, morto un 44enne: feriti i figli di 2 e 7 anni. Alla guida la moglie incinta: è in coma farmacologico

Incidente mortale sulla via Flacca, all’altezza del chilometro 8700, tra Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi, in provincia di Latina. La vittima è un uomo di 44 anni residente a Fiumicino, il quale viaggiava insieme alla sua famiglia a bordo di un Range Rover in direzione Roma.La famiglia era di ritorno a Fiumicino quando, per causa ancora in fase di accertamento, l’auto è finita fuori strada, centrando il guard-rail e volando per oltre 20 metri. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Fondi per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.Come riporta Il Messaggero, non è escluso che la donna alla guida – in stato di gravidanza – abbia avuto un malore. La 42enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Fiorini di Terracina, si trova in coma farmacologico dopo aver subito un intervento per salvare la sua vita e quella del feto. Ricoverati anche i due figli, una bimba di 7 anni e un bimbo di due, a Terracina e al Dono Svizzero di Formia. (leggo.it) – foto archivio

