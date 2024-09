Incidente stradale mortale, auto investe un pedone: morto un 54enne

Un altro incidente stradale mortale a Roma e la vittima è ancora un pedone. Si tratta di un 54enne italiano, investito da un’auto e deceduto sul posto in via Belmonte in Sabina in prossimità di via di Sant’Alessandro, direzione Gra. Il sinistro è avvenuto ieri sera alle 19 circa e l’investitore e’ un 67enne alla guida di una Volkswagen Passat.Il conducente del veicolo, che si è fermato per i soccorsi, è stato poi sottoposto agli esami di rito ed è risultato negativo. Sul posto per i rilievi del caso le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Intanto si indaga ancora per risalire al pirata della strada che lunedì ha investito e ucciso una 39enne a Tivoli Terme mentre attraversava sulle strisce pedonali. leggo.it

