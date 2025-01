Incidente stradale, morta una ragazza di vent’anni: il tragico schianto sulla via per il mare

Dramma nella mattinata di martedì 28 gennaio a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una ragazza è morta in un gravissimo incidente sulla strada che collega la Città bianca alla frazione marina di Villanova. L’incidente è avvenuto tra due auto che si sono scontrate frontalmente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani, oltre ai sanitari del 118: nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la giovane vittima non c’è stato niente da fare.Secondo quanto riportano i siti locali la vittima viaggiava a bordo di una Lancia Y, mentre nell’altra auto, un’Audi, c’erano due persone che sono state trasportate all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. La vittima sarebbe una ragazza di 20 anni residente a Ceglie Messapica, di cui non sono state ancora rese note le generalità. (lerggo.it) – foto repertorio

