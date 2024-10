Incidente stradale, morta una bambina di 5 anni: scontro e dramma nella notte

Dramma nel napoletano. Una bambina di 5 anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Da quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto due auto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Secondo quanto si apprende, intorno all’una della scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano sarebbe avvenuto un incidente tra due automobili. Ad avere la peggio una bambina di appena 5 anni, che ha perso la vita nel tragico impatto tra le due vetture. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, con un’inchiesta aperta dalla Procura di Nola. ( fonte leggo.it) – foto archivio

