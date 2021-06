Un motociclista ciociaro è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Tagliacozzo, sulla Tiburtina, all’incrocio con la strada che porta a Cappadocia.L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove è stato posto ad un intervento chirurgico. Il centauro si trova ricoverato in prognosi riservata,fortunatamente non è in pericolo di vita.

