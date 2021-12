Incidente Sora-Ferentino: ferito incastrato tra le lamiere

AGGIORNAMENTO – Nell’incidente avvenuto intorno alle ore 12 sulla superstrada Sora-Ferentino, è rimasta coinvolta un’auto, il conducente per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro le protezioni laterali, senza coinvolgere altri mezzi. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche una eliambulanza che però sembra sia ripartita vuota, perchè l’uomo a quanto pare non ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone.Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e per dirigere il traffico insieme alla Polizia Locale.

foto archivio