Incidente Roma, Rocca: “Vicini alla Polizia di Stato”

«Siamo tutti sotto choc per il tragico incidente stradale di questa mattina in cui è rimasto ucciso un agente di polizia di 32 anni. Tutta la Regione Lazio si stringe alla famiglia della vittima e ai feriti. A nome mio e di tutta l’amministrazione rivolgo un pensiero di sincera gratitudine al Questore di Roma Roberto Massucci e a tutto il corpo della Polizia di Stato per l’impegno che con dedizione quotidianamente svolge a tutela della sicurezza di tutti noi».Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

FOTO ARCHIVIO

