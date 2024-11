Incidente nella notte, Enrico morto a 4 anni. L’auto guidata dal papà finita fuori strada, ferite le sorelline

Dramma nella notte di Halloween a Trivero, Biella. Un bimbo di quattro anni, Enrico, è morto in un incidente mentre si trovava in auto con la famiglia. Alla guida c’era il papà, 47 anni, e all’interno del veicolo la mamma, una 41enne, e la sorelline di 9 e 11 anni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe uscita di strada autonomamente. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è arrivato già in gravi condizioni. Vani i tentativi di salvargli la vita: è morto in mattinata. Nell’incidente, lievemente feriti anche i genitori e le altre due bambine. Fonte Leggo.it – foto archivio

