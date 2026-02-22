Incidente mortale sulla Via Anticolana ad Anagni

Un grave incidente stradale con esito mortale si è verificato lungo la Via Anticolana, nel territorio del comune di Anagni. Il violento impatto ha coinvolto più autovetture ed è avvenuto a breve distanza dal bivio per San Filippo, in direzione Fiuggi.

L’urto, particolarmente violento, non ha purtroppo lasciato scampo a una delle persone coinvolte. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima, né ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente, che sono ora al vaglio delle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, diverse ambulanze del 118, la Polizia Locale e altri mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di assistenza, messa in sicurezza e rilievi.

A causa dell’incidente, il traffico risulta completamente bloccato in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Si raccomanda agli automobilisti di evitare l’area e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.

Foto archivio

Correlati