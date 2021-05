Incidente mortale sulla Sora-Avezzano: perde la vita Roberto Facchini di 50 anni

Nel drammatico incidente avvenuto questa mattina all’alba sull’ ex superstrada del Liri, Sora-Avezzano, dove sono rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante, la vittima è Roberto Facchini di 50 anni, originario di Pero dei Santi,frazione di Civita D’Antino e risiedeva con la famiglia ad Avezzano. L’uomo viaggiava con la sua utilitaria in direzione Sora, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata violentemente con un camion andando in fiamme.Roberto Facchini era propietario di una pompa di benzina a Capistrello. Qualche anno fa, il fratello aveva perso la vita proprio su questa strada maledetta.

