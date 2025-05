Incidente mortale sulla Monti Lepini: scontro frontale tra due auto, perde la vita un uomo

Patrica – Sabato di sangue sulle strade della provincia: un nuovo, tragico incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale Monti Lepini, all’altezza del chilometro 8, nel territorio comunale di Patrica.

Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. A bordo di uno dei veicoli, una donna nata nel 1980; sull’altra vettura viaggiava un anziano residente della zona, deceduto sul colpo a causa dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia competente. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I militari hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto stradale interessato per consentire i rilievi tecnici e agevolare le operazioni di soccorso.

Questo è il secondo incidente mortale registrato nella provincia in poche ore.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.

Foto archivio