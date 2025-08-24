Incidente mortale sulla Flacca: perde la vita un motociclista a Fondi

Scontro tra moto e auto, inutili i soccorsi del 118

FONDI – Tragedia ieri sera lungo la Strada Statale Flacca, nel tratto compreso tra Fondi e Sperlonga, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti una motocicletta e un’automobile.

Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro si è scontrato violentemente con la vettura ed è stato sbalzato a terra. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale: nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dello schianto sono giunti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico lungo la Flacca ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

FOTO ARCHIVIO