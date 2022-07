Incidente mortale sulla Cassino – Formia: muore centauro

Incidente stradale poco prima delle 17 sulla Cassino – Formia. Una moto ed una Fiat Bravo per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate violentemente, a perdere la vita un centauro di 43 anni di Coreno Ausonio che e’ deceduto sul colpo, al volante della Bravo un 38enne di Cassino che e’ rimasto illeso ma e’ in stato di shock.

Redazione

Foto archivio

