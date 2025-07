Incidente mortale su via Casilina: perde la vita un motociclista

Cassino (FR), 16 luglio 2025 – Drammatico incidente stradale questa mattina a Cassino, lungo via Casilina, nei pressi dell’incrocio con via Solfegna, a pochi metri dal da un noto Hotel. Nell’impatto, che ha coinvolto una moto e una Fiat Panda, ha perso la vita il conducente della due ruote un 65enne del luogo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto, la moto avrebbe tamponato la vettura mentre quest’ultima era intenta a svoltare. L’urto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato a terra con forza, riportando gravissime lesioni.Immediato l’arrivo dei soccorsi. Le ambulanze dell’Ares 118 hanno tentato disperatamente le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul posto.L’intera area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e agevolare le operazioni di soccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico: rallentamenti in entrambe le direzioni lungo uno dei principali assi viari della città.Sono in corso approfonditi accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Foto archivio