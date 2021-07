Grave incidente stradale nella notte intorno alle ore 2, in via per Casamari nel tratto tra Frosinone e Alatri, Marco Marcoccia 40enne di Veroli alla guida della sua Fiat Punto, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito fuori strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare, hanno solo potuto constatarne il decesso.Sul posto per i rilievi di rito, le forze dell’ordine.

Correlati