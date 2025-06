Incidente mortale nella notte a Borgo Piave: muore un giovane di Ceccano

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Borgo Piave, alle porte di Latina. La vittima è Pierluigi Bruni, 35 anni, residente a Ceccano, deceduto sul colpo in seguito a un violento impatto avvenuto intorno alle ore 3 del mattino.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Aprilia, intervenuta sul posto insieme agli agenti della Squadra Volante della Questura, l’uomo era alla guida di un SUV Alfa Romeo Stelvio, proveniente dalla via Pontina in direzione Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha centrato una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra via Guido Dorso e via Piave, senza che ci siano segni evidenti di frenata. L’auto si è ribaltata più volte, concludendo la corsa contro il cancello di un’abitazione privata.

L’urto è stato talmente violento da non lasciare scampo al conducente, morto sul colpo. I soccorsi, allertati da alcuni residenti svegliati dal fragore, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma tutto lascia pensare a un errore di valutazione del conducente, forse causato dalla velocità elevata e da una mancata percezione dello svincolo.