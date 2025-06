Incidente mortale Casilina: il cordoglio del Sindaco Mastrangeli

“È con profondo dolore che mi rivolgo alla Cittadinanza per comunicare la tragica perdita di tre nostri concittadini, vittime di un terribile incidente stradale verificatosi nella notte scorsa – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Danilo Cantagallo, Franco Ricci, Maurizio Arduini e Gianni Fiacco erano persone conosciute e stimate nelle comunità di Frosinone e Torrice.

La loro scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e di tutti noi.

In questo momento di profondo lutto, esprimo a nome dell’intera Amministrazione comunale di Frosinone e di tutti i Frusinati le più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa immane tragedia.

Ci stringiamo intorno a loro con affetto e vicinanza, condividendo il loro dolore e la loro perdita.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino per permettere a tutta la comunità di partecipare al dolore e di rendere omaggio alla memoria di Danilo, Franco e Maurizio.

Invito tutti i Cittadini a raccogliersi in un momento di cordoglio e riflessione, ricordando con rispetto e affetto le persone che hanno perso la vita nel tragico incidente della scorsa notte, stringendosi intorno alle loro famiglie.

La bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta in segno di lutto.

Tutte le feste e le manifestazioni previste nel capoluogo, da oggi e fino al giorno dei funerali, sono annullate”.

